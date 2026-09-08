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Voleybolda 2026 yılına damga vurduk!

Güncelleme Tarihi:

#Voleybol#Milli Takım#CEV
Voleybolda 2026 yılına damga vurduk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 07:00

Milli takımımız, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkarken bir şampiyonluk da Akdeniz Oyunları’nda geldi. Kulüplerde VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ni, G.Saray da CEV Kupası’nı kazandı. Sıra Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda.

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TÜRK kadın voleybolu gerek milli takım gerekse kulüp seviyesinde elde ettiği başarılarla 2026 yılına damga vurdu. A Milli Kadın Takımımız da Milletler Ligi’nin ardından Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkarken 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de bileti kaptı.

AÇILIŞI G.SARAY YAPTI

8 NiSAN: Galatasaray, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya’nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyon oldu.

TÜRK EKiPLERiNiN FiNALi

3 MAYIS: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımı karşılaşırken, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenen VakıfBank takımı 7. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

MiLLETLER LiGi ZAFERi

22-26 TEMMUZ: Çin’de düzenlenen Milletler Ligi’nde çeyrek finalde Kanada, yarı finalde Çin’i deviren Milli Takımımız finalde de Brezilya’yı mağlup ederek şampiyonluğu kazandı.

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AKDENiZ’iN KRALiÇELERi

21 AĞUSTOS-3 EYLÜL: Kadın Milli Takımımız, İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları’nda namağlup olarak şampiyon oldu. Milliler, Avrupa Şampiyonası’nda olduğu gibi yarı finalde Sırbistan’ı, finalde İtalya’yı devirip kupaya uzandı.

AVRUPA’NIN ZiRVESiNDE

21 AĞUSTOS-6 EYLÜL: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamasında sadece Polonya’ya kaybederken çeyrek finalde Almanya, yarı finalde Sırbistan, finalde İtalya’yı devirerek altın madalyanın sahibi oldu.

VAKIF-ECZACI SAHNE ALACAK

8-13 ARALIK: Brezilya’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ülkemizi VakıfBank ve Eczacıbaşı temsil edecek.

TEK YENİLGİYLE KUPA KAZANDIK

A MİLLİ Takım, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası’nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzanmayı başardı. Ay yıldızlılar, A Grubu’nda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya’yı yenerken son maçta Polonya’ya mağlup oldu. Milliler, son 16’da Azerbaycan’ı, çeyrek finalde Almanya’yı, yarı finalde ise Sırbistan’ı geçmeyi başardı. Finalde İtalya’yı karar setinde deviren Sultanlar toplamda 9 maçta 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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#Voleybol#Milli Takım#CEV

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