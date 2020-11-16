Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. maç haftası yarın başlıyor!
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesi yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Ligde 17. haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Karayolları-İlbank (Başkent)
18 Kasım Çarşamba:
13.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)
14.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Cengiz Göllü)
Not: PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru ve Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
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