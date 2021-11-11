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Voleybol maçları da tam kapasite! Açıklama geldi

#Türkiye Voleybol Federasyonu#Seyirci#Salon
Voleybol maçları da tam kapasite Açıklama geldi

Türkiye Voleybol Federasyonu, maçların "yüzde yüz seyirci" kapasitesiyle oynanacağını duyurdu.

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Federasyondan yapılan açıklamada, maçların "yüzde yüz seyirci" kapasitesiyle oynanma kararının 12 Kasım'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Salgında yaşanan gelişmelere bağlı olarak resmi makamların alacağı kararlar doğrultusunda kapasite kullanımının değişebileceği vurgulanan açıklamada, müsabakalara misafir takım seyircisi alınması konusunda İl Spor Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Protokol tribününde her takımın en fazla 20 kişiden oluşan yönetici ve mensuplarının liste ile müsabakayı izlemesine müsaade edilecektir.

Müsabakaları izlemek üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış ya da en fazla 48 saat öncesine kadar PCR sonucu negatif olan kişiler seyirci olarak salona alınacaktır. Protokol listelerinde kayıtlı olan kişiler de bu kurallara tabidir. Müsabakalara biletsiz seyirci alınmaması için ev sahibi kulüpler gerekli tedbirleri alacaktır."

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#Türkiye Voleybol Federasyonu#Seyirci#Salon

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