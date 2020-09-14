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Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Voleybol haberleri | Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta programı!

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Voleybol haberleri | Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta programı!
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikinci hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT (Burhan Felek)
15.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
15.00 Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor (Aksaray)
17.30 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
18.00 Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 İlbank-Karayolları (TVF Başkent)

16 Eylül Çarşamba:
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

Voleybol haberleri | Misli.com Sultanlar Liginde ikinci hafta programı

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