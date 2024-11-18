Voleybol derbisinde Göztepe, Karşıyaka'yı devirdi

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Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren Karşıyaka ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan İzmir derbisinde konuk sarı-kırmızılılar ezeli rakibini 3-1 yenmeyi bildi.

Derbinin ilk setine Göztepe hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, 25-13’lük skorla maçta 1-0 öne geçti. Tribün desteğini arkasına alan Karşıyaka ikinci sette oyunu dengeledi. Kaf-Kaf bu seti 25-23’lük skorla önde tamamladı ve derbide durum 1-1 oldu. Karşıyaka'ya lider durumda gelen Göztepe, 8’inci maçında ilk setini kaybetmiş oldu. Üçüncü sette, Göztepe file üzerinde ve kenar ataklarıyla etkili oldu. Sarı-kırmızılılar, derbide bu bölümü 25-17’lik skorla aldı ve 2-1 öne geçti. Göztepe, dördüncü seti de 25-15 kazanıp salondan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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İzmir’in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe’nin 1'inci Lig Kadın Voleybol maçında seyirci rekoru kırıldı. Geçmiş yıllarda bu rekoru elinde bulunduran Kaf-Kaf, Göztepe ile oynanan derbi maçında bunu da egale etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salon'unda 5 bine aşkın voleybol tutkunu Karşıyakalı tribündeki yerini aldı. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de Karşıyaka ile Göztepe arasındaki Kadınlar Voleybol 1'inci Lig’deki derbi maçı tribünden izledi. Sepil, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda voleybol şube yöneticileri ile yerini aldı.

Mehmet Sepil daha önce Karşıyaka’nın basketbolda Barcelona ile oynadığı EuroLeague maçını tribünden dönemin KSK Başkanı Ali Erten ile protokol tribününden takip etmişti. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil uzun bir aranın ardından Karşıyaka Arena’ya geldi. Karşıyaka’da 29 Ekim 2024’te vefat eden futbol şube başkanı Gökhan Şensan unutulmadı. Derbi maçı öncesi, üzerinde ‘Bu kalp seni unutur mu?’ yazılı ve Gökhan Şensan’ın resmi bulunan dev pankart açıldı.