Vodafone'dan yarı maratona çevre desteği!

Vodafone, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl yedinci kez ismini verdiği Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nu çevre temasıyla sahipleniyor. Pandemi nedeniyle fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşunun da düzenleneceği yarı maratonda Vodafone, tüm koşuculara e-atıkların dönüşümünden elde edilen madalyalar takdim ederken, sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına da fidan bağışında bulunacak.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nu bu yıl “Çevre İçin Koş” temasıyla sahiplendiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Şirket olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmak ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmek gibi önemli bir hedefimiz var. Bu kapsamda, özellikle elektronik atıkların döngüselliğine büyük önem veriyoruz. E-atık konusundaki çalışmalarımızı çevre temasıyla sahiplendiğimiz yarı maratona da yansıttık. Bu kapsamda fiziksel ve sanal koşuya katılan koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim edeceğiz. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak. Tüm koşuseverleri ister sanal ister fiziksel olarak yarı maraton keyfini yaşamaya davet ediyoruz.”

2 bin ağacın kesilmesi önlendi

Vodafone’un yarı maraton için ürettirdiği çevreci madalyalar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi e-atıkların işlenmesi sonucu elde edilen yaklaşık 1,6 ton alaşım kullanılarak hazırlandı. Bu sayede, 1,8 kg karbon emisyon salınımı engellendi, 2 bin ağacın kesilmesi önlendi.

Sanal koşuya her ilden katılım olabilecek

“Tek başına bizimle koş” temasıyla 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Sanal Yarı Maratonu, 21 kilometrelik ve 10 kilometrelik özel parkurlarda koşulacak. Türkiye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusuna her ilden katılım olabilecek. Sanal yarı maratonda koşmak isteyenler, sanal koşu uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirdikten sonra diledikleri zaman aralığında diledikleri yerde koşusunu tamamlayabilecek.

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