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Vodafone Park’taki maçta anlamlı kampanya! Depremzede çocuklar için oyuncak yağacak

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Deprem
Vodafone Park’taki maçta anlamlı kampanya Depremzede çocuklar için oyuncak yağacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 07:00

Beşiktaş-Antalyaspor maçında depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için ‘Bu oyuncak sana arkadaşım!’ kampanyası düzenlenecek.

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Taraftarlar, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek anlamlı etkinlikte maçta dakikalar 04.17’yi gösterirken sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncak atacaklar.

Kulüpten yapılan açıklamada “Taraftarlarımızdan Vodafone Park’ın zeminine atmak için yanlarında getirecekleri pelüş oyuncakların ebatının 40 cm’i geçmemesi ve sert olmaması hususlarına dikkat etmelerini rica ederiz” denildi. Ayrıca taraftarlara siyah giyme çağrısı yapıldı.

Kaşkol, bere ve oyuncaklar çeşitli çadır kentlerde depremzede vatandaşlar ve çocuklara dağıtılacak. Beşiktaşlı taraftarlar 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem nedeniyle benzer bir etkinlik yapmıştı. Siyah-beyazlıların sahaya attığı kaşkollar ve bereler, Van’daki depremzedelere gönderilmişti.

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Deprem

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