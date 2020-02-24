MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVodafone Park'taki en kötü Beşiktaş!
GeriFutbol Vodafone Park'taki en kötü Beşiktaş!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Vodafone Park'taki en kötü Beşiktaş!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vodafone Park'taki en kötü Beşiktaş!
Abone Olgoogle-news

Bu sezon iç sahadaki 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kartal yüzde 52.9 ile stat açıldığından bu yanan en düşük galibiyet oranında kaldı.

Seyircisi önünde Trabzonspor’u elinden kaçıran Beşiktaş, Vodafone Park’taki en başarısız dönemini yaşıyor. 2015-16’nın sonlarına doğru kavuştuğu mabedinde bu sezon 17 maça çıkan Kartal 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 5 kez kaybetti.

Galibiyet oranında yüzde 52.9’da kalan siyah beyazlılar açılış sezonunda yüzde 100’ü yakalamıştı. Beşiktaş 2016-17’de yüzde 70.3, 2017-18’de yüzde 72 ve geçen sezon ise yüzde 69.5’lik galibiyet oranına ulaştı.

GOL PERFORMANSI DA DÜŞTÜ

İç sahadaki son 6 resmi maçta sadece 2 kez kazanabilen Beşiktaş’ın gol performansı da ciddi oranda düştü. 2015-16’da 3.3 2016-17’de 2.3 2017-18’de 2.6, geçen sezon 2.3 olan gol oranı da 1.8’e kadar geriledi.

Vodafone Parktaki en kötü Beşiktaş

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle