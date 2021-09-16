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Vodafone Park'ta ıslık şov! Borussia Dortmund cephesi şaşkına döndü...

#Gregor Kobel#Beşiktaş#Borussia Dortmund
Vodafone Parkta ıslık şov Borussia Dortmund cephesi şaşkına döndü...

Borussia Dortmund forması giyen oyuncular, Beşiktaş taraftarının Vodafone Park'ta oluşturduğu atmosfer karşısında şaşkına döndü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Borussia Dortmund'u konuk ettiği mücadeleye siyah beyazlı taraftarın performansı damga vurdu.

1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı oynanan Vodafone Park'ı dolduran yaklaşık 20 bin Beşiktaş taraftarı, karşılaşmanın ilk düdüğünden hemen önce yarattığı atmosferle Borussia Dortmund forması giyen oyuncuları şaşkına çevirdi.

Borussia Dortmund yedek kulübesinde oturan futbolcular, tribünlerin yoğun ıslığı sebebiyle kulaklarını kapatmak zorunda kaldılar. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

"KULAKLARIMIZ ÇINLADI"

Borussia Dortmund kalecisi Gregor Kobel, Beşiktaş'ın 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Atmosferden dolayı ilk dakikalarda çok zorlandıklarını belirten Gregor Kobel, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devralıdık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti." dedi.

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#Gregor Kobel#Beşiktaş#Borussia Dortmund