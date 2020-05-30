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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 15:55,Son Güncelleme:

Vodafone Park dezenfekte edildi

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Vodafone Park dezenfekte edildi
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile Vodafone Park'ın kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı." ifadelerine yer verildi.

Vodafone Park dezenfekte edildi

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