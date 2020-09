Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ve Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu olan İstanbul Sanal Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.



İmamoğlu: “Spor, sağlık ve dayanışma açısından ciddi bir katılım bekliyoruz”

Korona virüs salgını sebebiyle ilginç bir dönemden geçildiğinin altını çizerek sözlerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bırakın yürümeyi, koşmayı hepimizin sağlığı için zor günlerdeyiz. Nefes almayı bile önemsediğimiz anlar yaşıyoruz. Sağlık çok büyük bir zenginlik, bu bağlamda biz sporla vücudu güçlendirmenin, ne kadar kıymetli bir sıhhat kazandıran unsur olduğunun da farkındayız. Bugün kıymetli bir tanıtım yapıyoruz. En zor anda bile tedbirleri alarak yarı maratonu yapmak toplumsal bir mesaj içeriyor. Bu aslında bir yardımlaşma duygusunu da benimsetiyor. Yardımlaşma duygusu da önemli. Zor günleri beraber atlatıyoruz. Kurallara uyarak hem sağlık için hem yardımlaşma için İstanbul Yarı Maratonu’nu yapıyoruz. Böylesi etkinliğe spor, sağlık ve dayanışma açısından ciddi bir katılım bizi memnun edecek. İnsanlar kendi düzenini kuracak, parkurunu belirleyecek ve koşacak. Bence müthiş bir fikir. Bu dünya çapındaki etkinliği düzenleme çabasını gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi 10 maratonundan biri. Tabii geçen yıl daha yoğun katılım vardı ama bu yıl malum konulardan dolayı belirli katılım olacak. Ama ortaya koyacağı atmosfer, tarihi yarımadayı tüm dünyaya göstermesi açısından önemli. Bu dönemde iyiliği, yardımseverliği İstanbul’dan dünyaya mesaj olarak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu duyguları besleyen yarı maratonun dünyaya yayılacağını görebiliyorum. Buranın aynı zamanda bir yeşil maraton olması, çevreye vurgu yapması da çok değerli” diye konuştu.



“81 ilden vatandaşlarımızı davet ediyoruz”

Sanal maratona ise tüm Türkiye'den katılım sağlanabildiğini dile getiren İmamoğlu, “81 ilden bütün vatandaşları davet ediyoruz. 19-20 Eylül tarihlerinde kendi seçtikleri zamanda koşularını yapabilecekler. Türkiye'nin neresinde olursanız olun yardımseverlik duygunuz ve enerjinizle bize katılabilirsiniz. Hepinizi iyilik peşinde koşmaya davet ediyoruz. Koşmayı seven, spor yapmayı seven ve Türkiye’nin neresinde olursanız olun kendi parkurunuzu belirleyip bu sürece katkı sunmayı hedefleyen bir etkinlik olarak tanımlıyorum. DSÖ’nün yayımladığı tedbirlere uyarak hiçbir risk olmadan güzel bir gün ortaya koyacağız. Maratonun kaybedeni yoktur, herkes kazanır. Sağlığın, dostluğun, sevginin kazandığı bir gün olmasını diliyoruz. Bu yarışta herkes bir şey kazanmış olacak. Geçmişten bu güne bu maratona katkı sunan ve bundan sonra da ritmini arttıracak herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Çintimar: “Bu coğrafyada 1 saat altında koşulan ender yarışlardan biri”

“2014’ten beri yapmakta olduğumuz İstanbul Yarı Maratonu’nun bu yıl kesintiye uğramadan yapılmasının sevincini yaşıyoruz” diyen TAF Başkanı Fatih Çintimar, “Birçok spor organizasyonunun iptal edildiği bu ortamda yarışla ilgili tüm sorumlulukları yerine getirerek yapabileceğiz. İzmir ve Balıkesir’de de yarı maratonlar yaptık. Bu yarış Türkiye’de 1 saatin altında koşulan önemli bir yarış. Aslında bu coğrafyada 1 saat altında koşulan ender yarışlardan biri. Bu yıl dünya genelinden çok fazla sporcu getiremeyeceğiz. Finali başka ilde olmasına rağmen mili takım seçmesini de bu yarışın içine aldık. Burada seçilen mili takımımız 45 gün sonra Polonya’da, Dünya Yarı Maraton Yarışması’nda yarışacak. İnşallah biz de kürsüdeki yerimizi almış olacağız. Çocuklarımız uzun süredir pandemiye rağmen Erzurum’da, Bolu’da kamp yapıyor” dedi.



“Pandemiye rağmen kırılan Türkiye rekorlarımız var”

Türkiye için önem arz eden çeşitli günlerde sanal koşular yaptıklarını belirten Çintimar, “Önce 15 Temmuz Şehitleri’ni anmayla ilgili tüm şehirlerde 15 Temmuz Şehitleri’ni Anma Müsabakaları gerçekleştirdik. Ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığımız sanal koşuda 19 saat 19 dakika 19 saniye 19 salise olacak şekilde koşu bandının üzerinde 180 km koşuldu. Bunlar atletizmin gelişmesi adına önemli koşulardı. Pandemiye rağmen kırılan Türkiye rekorlarımız var. Buradan Süper Lig müsabakalarımızda şampiyon olan Fenerbahçe’yi, ikinci olan ENKA’yı ve uzun yıllar sonra kürsüye çıkarak üçüncülük elde eden İBB’yi kutlarım” ifadelerini kullandı.



Onur: “Yarı maraton dünyadaki 16 altın yarı maratondan biri”

Korona virüs sebebiyle yarı maratonda parkurda koşacak sporcu sayısında kısıtlamaya gidileceğini söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, “Dünyada ve Türkiye’de etkinliklerin başlamasıyla İstanbul Yarı Maratonu için biz de Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen bütün önlemlerin üzerine çıkarak en üst hijyen standartlarında hazırlıklara başladık. Yarı maraton dünyadaki 16 altın yarı maratondan biri. Bunların en hızlı 8.’si olarak da biliniyor. Fiziki olarak o anda parkurda olmak istemeyecek koşucular için sanal koşu aplikasyonu geliştirdik. ‘Tek başına bizimle koş’ diyerek olabildiğince fazla kişiyi bu koşuya davet ediyor olacağız. Yarışın bitiş saati sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar katılamayacak. Fakat sanal yarı maratonda 65 yaş üstü kişiler de olabilecek. 20 Eylül’de parkurda sadece 2 bin 500 kişi koşabilecek. Sanal maratonda hem 10 hem 21 km etaplarımız olacak. Geçen seneki paten yarışları bu sene de devam edecek. Parkuru Feshane tarafına uzattık. Böylelikle eski İstanbul hissedilebilir olacak” açıklamasını yaptı.



Aksoy: “Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz”

Bu yıl çevre temasıyla maratonu sahiplendiklerine vurgu yapan Engin Aksoy ise, şu cümlelere yer verdi:

“Vodafone Türkiye olarak, yatırımlarımızda geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz. İstanbul Yarı Maratonu da spor yatırımlarımız içinde önemli bir yer tutuyor. Yarı maratona yedinci kez sponsor oluyoruz. Bu yıl hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşayacağız. Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlenecek. Yarı maraton bu yıl ilk kez paten tutkunlarına da ev sahipliği yapacak. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahipleniyoruz. Şirket olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, özellikle elektronik atıkların döngüselliğine büyük önem veriyoruz. Bu yıl fiziksel koşuya katılan koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim edeceğiz. Bu madalyalar, e-atıkların işlenmesi sonucu elde edilen yaklaşık 1.6 ton alaşım kullanılarak hazırlandı. Bu sayede, 1.8 kg karbon emisyon salınımı engellendi, 2.000 ağacın kesilmesi önlendi. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak. Tüm koşuseverleri ister sanal ister fiziksel olarak yarı maraton keyfini yaşamaya davet ediyoruz.”

