Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi yeni sponsorluk ve desteklerle gücüne güç katıyor

Riot Games, 2020 espor sezonu için Vodafone FreeZone, Coca-Cola, DeFacto, Maximum ve MediaMarkt gibi dev markalarla hayata geçirdiği yeni sponsorluklar ve desteklerle ligi ve Türkiye esporunu güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye’de profesyonel espor heyecanının yaşandığı en önemli adres olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, hızla büyümeye devam ediyor. Esporun gelişmesi için tüm dünyada önemli yatırımlar yapan Riot Games, farklı segmentten yerel ve global markalarla yaptığı iş birlikleriyle gücüne güç katarak tüm oyun severleri bir araya getirecek büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor. Sezon boyunca üst düzey rekabete ve milyonlarca izleyicinin takip ettiği yayınlara ev sahipliği yapan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 2020 sezonuyla beraber Vodafone FreeZone, Coca-Cola, DeFacto, Maximum ve MediaMarkt sponsorluk ve destekleriyle daha da güçlenecek.

Sponsor markalardan The Coca-Cola Company, Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, Coca-Cola ve Riot Games işbirliği ile hayata geçirilen “Coca-Cola & League of Legends” projesinin 2019 yılına damga vuran projelerden bir tanesi olduğunun altını çizerek:

“Önümüzdeki dönemde de bu alandaki yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. 2020 senesinde Coca-Cola, League of Legends ve LoLespor'un ana partneri olacak. Coca-Cola ürünlerimiz ile her zaman oyuncuların destekçisi olmak ana amacımız. Kısa vadede yeni promosyonlar ve Riot Games Espor Sahnesi'nde ürün tadımlarımız & ürün yerleştirme aktivitelerimiz ile esporun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Uzun vadede ise amacımız oyuncular ile iletişimimizi en üst seviyede tutarak onların ve oyun dünyasının önemli bir parçası olmak.” dedi.

Maximum markasıyla 2017 yılından beri espor alanına yatırım yapan İş Bankası, sponsorluklarıyla ilgili şu açıklamayı paylaştı:

“Dijital bankacılığın Türkiye’de gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük eden İş Bankası olarak dijital dönüşüm faaliyetlerinin altında ele aldığımız espor alanına 2017 yılından beri Maximum markamız altında yatırım yapmaktayız. Sadece oyun severlere özel ön ödemeli kart olan Maximum Gaming Kart’ı hayata geçirdikten sonra Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’ne ödeme sistemleri partneri olarak katıldık ve ekosistemdeki varlığımızı daha da güçlendirdik. Oyun kodu alımlarında ve online tüm harcamalarda sürekli puan kazandıran ve kazanılan puanların tekrar oyun kodu alışverişlerinde kullanımını sağlayan Maximum Gaming Kart sahiplerine, bu işbirliği kapsamında Espor Sahnesi’nde oynanacak maç biletlerinde ve ürün mağazası alışverişlerinde indirim avantajı da sağlıyoruz. İş Bankası olarak Riot Games Türkiye ile yapmış olduğumuz ana partnerlik işbirliğiyle birlikte Türkiye’deki espor ekosistemini büyütmeyi amaçlıyoruz.”





MediaMarkt Türkiye ise konuyla ilgili:

“Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi olarak ilginin ve pazar büyüklüğünün her geçen gün arttığı espor sektörüne çeşitli desteklerimiz bulunuyor. Ürün yelpazemizde Türkiye’deki oyun severlere yönelik bilgisayarlar, platformlar ve onların oyunlarına katkıda bulunacak parçalar bulundurarak onlara güçlü alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Mağazalarımızda yarattığımız ve 2 ile 10 kişi kapasiteli oyun alanlarımızda oyuncularımız diledikleri oyunları oynayabiliyor. Buna ek olarak gerçekleştirilen espor etkinliklerine de katkıda bulunarak sektöre ve oyunculara önemli bir katkı sağlıyoruz. 2017 yılından bu yana TBF’ye destek veriyoruz. 2020 yılında da lige destek sponsoru olarak 3 yıldır Riot Games’in ve esporun yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. MediaMarkt olarak başta gençler olmak üzere her yaşa hitap eden bu sektör için gücümüzü ortaya koymaya devam edeceğiz.” açıklamasını paylaştı.

DeFacto Lisanslı Ürün Yöneticisi Alpay Karaca sponsorluklarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyada 15 yılı aşkın bir süredir gündemde olan espor kavramı hayatımıza özellikle son 5-6 yılda girmiş durumda. League of Legends ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sevilen ve tercih edilen espor oyunlarının başında geliyor. 30 ülkede 500’den fazla mağazası, güçlü e-ticaret platformu ve 14.000’den fazla çalışanı ile Türkiye’nin lider moda markalarından biri olarak, dünyadaki trendleri, müşteri beklentilerini çok yakından takip ediyoruz. Özellikle gamerları dünyanın en önemli oyun markalarından birinin lisanslı giyim ürünleri ile buluşturmak hem bizim hem de müşterimiz için harika bir iş. Riot Games ile yaptığımız bu iş birliği, espor dünyasında DeFacto adının daha çok duyulmasını sağlayacağı gibi, League of Legends ile daha önce hiç tanışmamış genç müşteri kitlemizde de bir hayli merak uyandıracaktır. İlerleyen süreçte koleksiyonun mağazalarımızda yer almaya başlamasıyla birlikte düzenleyeceğimiz turnuva ve etkinliklere ek olarak gamerlara Defacto üzerinden yapacakları alışverişlerde de sürpriz kampanyalar da sunacağız.”





Yeni dönem sponsorluk faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye Espor ve İş Geliştirme Direktörü Ali Müslümanoğlu:

“2012 yılından beri gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Türkiye’de espora en fazla yatırım yapan şirket olarak, hayata geçirdiğimiz iş birliklerinde en önemli önceliğimizi her zaman oyuncularımız olarak belirliyor ve tüm topluluğumuz için değer yaratmayı umuyoruz. Bu sene de büyük heyecana sahne olacağına inandığımız 2020 sezonumuz için bu dev markalarla sponsorluk anlaşması imzalamaktan dolayı çok mutluyuz; çünkü onlar kendi alanlarında kullanıcı deneyimini yukarılara taşımada büyük başarılara imza atmış markalar. Yeni sponsorlarımızla birlikte ligimizin daha da güçleneceğine ve tüm paydaşlarımıza yeni deneyimler sunacağımıza inanıyorum.” dedi.