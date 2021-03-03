Vodafone, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na isim ve göğüs sponsoru oldu

3 Mart 2021 – Beşiktaş JK ile 8 yıl önce 150 milyon doları aşan değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, bu uzun soluklu işbirliğinde yeni bir sayfa açıyor. Kadın futbolunu destekleyen Vodafone, kurulduğu günden bu yana destek verdiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na bu yıl göğüs sponsorluğunun yanı sıra isim sponsoru da oldu. Beşiktaş’ın kadın futbolcuları, 2021-22 sezonunda Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı adıyla sahalara çıkacak. Vodafone, yeni sponsorluk anlaşması için Beşiktaş JK’ya 2 milyon TL ödeyecek.



Vodafone’un Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na desteği, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve Takım Kaptanı Başak Gündoğdu’nun katılımıyla Vodafone Park’ta düzenlenen toplantıda duyuruldu.



Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:



“Vodafone ile 8 yıldır işbirliği içerisindeyiz. Bu işbirliğinin devamını bu kez de Türkiye’nin en özel takımlarından Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımımız ile sürdüreceğiz. Ülkemizin spor tarihinde pek çok alanda öncülük yapan Beşiktaş JK olarak kadın futboluna da özel ilgi gösteriyoruz. Kadının toplumsal hayatımızdaki yerinin ve öneminin farkındayız. Altyapılarımızda farklı branşlarda kız çocuklarımızın hayatlarında sporun geliştirici gücünü görüyoruz. Beşiktaş JK olarak, sporun tüm branşlarında kadın sporcularımızın başarılarıyla gurur duyacağımız bir Beşiktaş için çalışıyoruz. Sporda sponsorluğun önemini bir kez daha gösteren bu günde Vodafone ile tekrar bir araya gelmekten dolayı ülkemizin kız çocuklarının geleceği adına da umutluyuz. Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımımızın kadın futbolunda örnek bir işbirliği projesi olarak karşılık bulacağını düşünüyor, Vodafone’a Beşiktaş JK olarak teşekkür ediyoruz.”



Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şöyle konuştu:



“Futbolda ‘Ben Varım’ diyen kadın sporcuları destekliyoruz. ‘Kadınlar futbol oynayamaz’ şeklindeki bilinçsiz önyargı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, futbolun cinsiyeti olmadığının en güzel ispatı. Üst üste aldıkları şampiyonluklarla, toplumsal cinsiyet yargılarını futbol sahasında kırmayı başardılar. Vodafone olarak, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na isim ve göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak hepimizin görevi. Kadın futboluna desteğimizi sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmek istiyoruz. Bu değerli işbirliği için Sayın Başkan nezdinde tüm Beşiktaş camiasına bir kez daha teşekkür ediyoruz.”



Türkiye kadın futbolunda rekor



Geçen yıl Beşiktaş JK ve Atlético de Madrid kadın futbol takımları arasında düzenlenen Vodafone Kupası, 33 bin izleyiciyle tribün rekoru kırdı ve Türkiye’de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka oldu. Televizyon, dijital, açıkhava ve basılı mecralarda toplam 50 milyon erişime ulaşan maç, sosyal medyada 27 milyon görüntülenme ve yaklaşık 750 bin etkileşim alırken, #BenVarım hashtag’iyle 27 bin paylaşım yapıldı. Maçı yaklaşık 80 bin kişi de Vodafone TV üzerinden izledi.



Cinsiyetçi algıyla mücadele



Vodafone Grubu’nun geçen yıl tüm dünyada başlattığı “Ben Varım” hareketiyle, genellikle erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da var olduğunun gösterilmesi ve cinsiyetçi algının kırılması hedefleniyor. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan cinsiyetçi yapının değişmesini hedefleyen Vodafone, “Ben Varım” kampanyası kapsamında bir reklam filmi de hazırladı. Reklamda, “Her alanda ‘Ben Varım’ diyen kadınların yanındayız. Yüzde yüz eşitlik için herkesi ‘Ben Varım’ demeye davet ediyoruz” mesajı veriliyor.