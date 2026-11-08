Vlahovic'ten Trossard'a övgü!

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, açıklamalar yaptı.

AGBADOU: TAKIM OLARAK HÜCUM VE SAVUNMA YAPIYORUZ

Bu galibiyet önemliydi. Milli ara öncesi önemli bir galibiyete imza attık. Sezon başında yaptıklarımızı yapmaya devam ediyoruz, yapmamız gerekiyor. Evimizde oynadığımız maçı kazanmamız çok önemliydi, mutluyuz.

Sadece ben, Emirhan, Tiago değil, takım olarak hücum edip savunma yapıyoruz. Sezon uzun, rotasyon olacaktır, herkes süre alacaktır, herkes diri oynayacaktır. Galip geldiğimiz, gol yemediğimiz için mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz.

Son maç istediğimiz gibi gitmedi ama bu maçı kazandık. Milli ara sonrası en iyi performansımızla devam etmek istiyoruz.

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TROSSARD: REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU

Bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Goller attık, gol yemedik.

Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir.

Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum.

VLAHOVIC: TROSSARD'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz.

Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır.

Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli.