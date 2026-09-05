Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye övgü dolu sözler: 'Messi gibi asist!'

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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Dusan Vlahovic ve Orkun Kökçü maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ: PASI EZBERE ATTIM

"Bunlar çok zor maçlar. Rakibimiz de kaliteli. Zaman zaman doğal olarak zorlanıyorsun. Genel anlamda iyiydik. Baskıda, bazen zaman verdik, dengeyi iyi sağladık. Ofansif anlamda baya etkili olabildik. 2-3 tane de yüzde yüz şans kaçırdık. Güzel bir maç. Her maçtan sonra diyorum, maçtan sonra analizi güzel yapmak zor oluyor ama mutluyuz. Derbi kazandık. En önemlisi bu.

Takım ruhunu da olumlu şekilde etkiliyor geri dönmek. Geriye düşünce ister istemez moral olarak düşüyorsun. Takım olduğumuzu, aile olduğumuzu gösterdik. Kadıköy'de kazanmak güzel bir his. Sevinci biraz abarttık ama devam ediyoruz, lig çok daha uzun, yeni başladı. Uzun bir maraton var. Böyle, üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Çalışacağız.

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Dusan olsun, hemen hemen tüm takımla uyum sağlamak istiyorum. Benim de işim kolaylaşıyor. Birbirimizi anlarsak, ne zaman ne yapacağımız belliyse oyuncu için daha kolay. Gol pozisyonunda orada olacağını biliyordum. Ezbere attım pası. Gol atmak için aç, üst düzey bir santrfor."

VLAHOVIC: ORKUN, MESSI GİBİ ASİST YAPTI

"Çok önemli bir maçtı. Harika bir atmosferde oynadık. Türkiye'de derbiler zordur. Benim de ilk derbim oldu. Bugün çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Takıma teşekkür etmek, hocama, camiama teşekkür etmek istiyorum. Bu maç artık bitti. Sonraki maça bakacağız.

İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum.

Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım.

Ben takımıma odaklıyım. Bugün ben gol atmış olmama rağmen kazanmasaydık golümün anlamı yoktu. Ben hep yüzde yüzümü vermeye çalışacağım. Ben harika taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

RIDVAN YILMAZ: BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM

"Gerçekten muazzam bir maç oynadık. İnanılmaz mücadele ettik. Çok daha fazla skor bulabilirdik. Bütün takım arkadaşlarım ruhuyla oynadı. Buraya galibiyet için geldik ve kazandık, çok mutluyuz. Böyle maçlar için büyük konuşmamak lazım. Arma her şeyden önce geliyor. Biz de bunu yaptık."

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