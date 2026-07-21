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Vlahovic'te ibre Beşiktaş'a döndü! Transferde sevindiren gelişme

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Vlahovic
Vlahovicte ibre Beşiktaşa döndü Transferde sevindiren gelişme
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 07:00

Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği Dusan Vlahovic'te olumlu gelişme yaşandı.

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Beşiktaş bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic’e şu ana kadarki en yüksek resmi teklifi sunarak transferde ibreyi tamamen lehnine çevirdi.

Avrupa alternatifleri daralan, Barcelona’dan beklediği teklifi alamayan 26 yaşındaki golcü, rotayı İstanbul’a kırma noktasına geldi.

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10 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTİYOR

Siyah beyazlıların yıllık 8 milyon euro önerdiği Sırp futbolcunun 10 milyon euroya yakın imza parası istediği öğrenildi.

Vlahovicte ibre Beşiktaşa döndü Transferde sevindiren gelişme

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 23 maça çıkan Vlahovic, 10 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

Vlahovicte ibre Beşiktaşa döndü Transferde sevindiren gelişme

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#Transfer#Beşiktaş#Vlahovic

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