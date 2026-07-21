Vlahovic'te ibre Beşiktaş'a döndü! Transferde sevindiren gelişme

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Beşiktaş bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic’e şu ana kadarki en yüksek resmi teklifi sunarak transferde ibreyi tamamen lehnine çevirdi.
Avrupa alternatifleri daralan, Barcelona’dan beklediği teklifi alamayan 26 yaşındaki golcü, rotayı İstanbul’a kırma noktasına geldi.
10 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTİYOR
Siyah beyazlıların yıllık 8 milyon euro önerdiği Sırp futbolcunun 10 milyon euroya yakın imza parası istediği öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 23 maça çıkan Vlahovic, 10 gol - 2 asistlik performans sergiledi.