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Vlahovic Fenerbahçe'ye transfere dair kararını açıkladı!

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#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Vlahovic Transferi#Süper Lig
Vlahovic Fenerbahçeye transfere dair kararını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 17:54

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ve yüksek teklif verdiği Dusan Vlahovic, sarı lacivertlilere kararını bildirdi.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin haftalardır ikna için uğraş verdiği Dusan Vlahovic, kararını verdi.

Sky Sport'un haberine göre yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin yüksek maaş teklifini reddetti.

Haberin detayında verilen bilgiye göre Vlahovic, Süper Lig’de oynamaya sıcak bakmıyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Vlahovic’in Juventus ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Serie A ekibinde geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Sırp futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

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#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Vlahovic Transferi#Süper Lig

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