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Vitor Pereira'yı mağlup eden Nottingham Forest Premier Lig'de zirve yarışında!

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#Nottingham Forest#Premier Lig#Sporanasayfa
Vitor Pereirayı mağlup eden Nottingham Forest Premier Ligde zirve yarışında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 12:02

Dün akşam oynanan maçta Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Nottingham Forest çıkışını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar geride kalan 20 haftanın sonunda 40 puanla Premier Lig'de 3. sırada yer alıyor.

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Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak çıkışını sürdürürken, 20 haftalık bölümde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak çıkışını sürdürürken, 20 haftalık bölümde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Wolverhampton'ı 3-0 mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo yönetimindeki ekip, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk 20 haftalık bölümde topladığı 40 puanla Manchester City, Newcastle United ve Chelsea gibi takımları geride bırakarak 3. basamakta yer aldı.

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Chris Wood, gol yükünü çekiyor

Nottingham Forest'in Yeni Zelandalı golcüsü Chris Wood, bu sezon ligde attığı 12 golle takımının gol yükünü çekiyor. Tecrübeli futbolcu, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, West Ham, Ipswich Town, Manchester United, Everton karşısında 1 kez gol sevinci yaşarken, Leicester City karşısında ise 2 gollük katkı sağladı. Wood ayrıca Wolverhampton ağlarını 2 maçta 1'er kez sarsmayı başardı.

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#Nottingham Forest#Premier Lig#Sporanasayfa

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