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Vitor Pereira'ya koronavirüs şoku! Antrenmana çıkamadı ve...

#Vitor Pereira#Corinthians#Koronavirüs
Vitor Pereiraya koronavirüs şoku Antrenmana çıkamadı ve...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta koronavirüse yakalandı.

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Brezilya ekibi Corinthians'ta görev yapan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira koronavirüse yakalandı.

Yapılan açıklamada Pereira'nın bugün düzenlemesi gereken basın toplantısının ertelendiği belirtildi.

Pereira'ya yapılan ikinci testin sonucunun beklendiğinin belirtildiği açıklamada, "Vitor Pereira'nın bugün düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi. Pereira'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve yapılan 2. testin sonucu bekleniyor. Detaylı bilgi, antrenman bilgisiyle birlikte verilecek" ifadeleri kullanıldı.

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#Vitor Pereira#Corinthians#Koronavirüs

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