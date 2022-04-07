Vitor Pereira'ya Brezilya kabus oldu! Fenerbahçe sonrası...

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Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra Corinthians’ın başına geçen Vitor Pereira’nın Brezilyalı kariyeri hiç de parlak ilerlemiyor.

Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo’ya 2-1 yenilerek elenen Corinthians, Libertadores Kupası’na da yenilgi ile başladı. Brezilya ekibi, Bolivya deplasmanında karşılaştığı Always Ready’ye 8. dakikada penaltıdan Marcos Riquelme ile 46’da Ramallo Cornejo’nun golleriyle 2-0 kaybetti.

'UTANÇ VERİCİ'

Portekizli teknik adam, Corinthians’ın başında çıktığı 7 karşılaşmada 4. yenilgisini alırken 2 galibiyet aldı 1 kez de berabere kaldı. Sosyal medyanın en büyük Corinthians platformu olan Meu Timao da Always Ready maçı sonrasında ‘utanç verici’ yazılı bir paylaşımda bulunurken bu mesaj kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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Fenerbahçe’de görev yaptığı 2. dönemde çıktığı 25 resmi karşılaşmada maç başı puan ortalaması 1,60 olan Vitor Pereira, Corinthians’ın başında ise 7 maçta sadece 1,00’lık puan ortalaması tutturdu.