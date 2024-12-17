Vitor Pereira'nın yeni macerası Premier Lig! Anlaşmaya varıldı, imza bekleniyor...

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Daha önce Fenerbahçe'yi 2015/16 ile 2021/22 sezonlarında çalıştırmış olan ve şu sıralar Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ı yöneten teknik direktör Vitor Pereira için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

56 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde yeni bir maceraya atılmak ve Premier Lig'e gitmek üzere...

WOLVES İLE ANLAŞMAYA VARDI

Sky'ın haberine göre Wolverhampton Wanderers, Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Wolves ile Portekizli teknik adam arasında 1,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldığı belirtildi.

Öte yandan Pereira'nın kısa süre içinde İngiltere'ye giderek resmi imzayı atacağı kaydedildi.

1 MİLYON EURO TAZMİNAT BEDELİ ÖDENECEK

Ayrıca haberin devamında Vitor Pereira'nın Al-Shabab ile sözleşmesi devam ettiği için Suud kulübüne 1 milyon euro tazminat bedeli ödeneceği ifade edildi.

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Premier Lig'de geride kalan 16 maçta 9 puan toplayabilen ve 19. basamakta yer alan Wolverhampton'ın Vitor Pereira ile çıkışa geçmeyi hedeflediği kaydedildi.

AL-SHABAB KARİYERİ

Al-Shabab'ın başında 30 maça çıkan deneyimli teknik direktör, 16 galibiyet - 4 beraberlik - 10 yenilgi alarak 1.73'lük puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki ilk döneminde sezonu 2. sırada tamamlayan Pereira, 61 maçta 37 galibiyet - 15 beraberlik - 9 yenilgi alarak 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.

Sarı - lacivertlilerdeki 2. döneminde ise sezonu tamamlayamayan ve 25 maça çıkabilen Vitor Pereira, 11 galibiyet - 7 beraberlik - 7 mağlubiyet almış, 1.60'lık puan ortalaması yakalamıştı.