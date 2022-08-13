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Vitor Pereira'nın takımı Corinthians'ta Willian depremi: Ölüm tehditleri sonrası takımdan ayrıldı! Fenerbahçe sesleri...

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#Fenerbahçe#Willian#Corinthians
Vitor Pereiranın takımı Corinthiansta Willian depremi: Ölüm tehditleri sonrası takımdan ayrıldı Fenerbahçe sesleri...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 11:52

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ta Willian krizi yaşanıyor. Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu, aldığı ölüm tehditleri sebebiyle takımdan ayrıldığını açıkladı. Willian'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor...

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi Corinthians'ta Willian şoku yaşanıyor.

Daha önce Chelsea ve Arsenal formaları giyen dünyaca ünlü futbolcu, 2021 yazında kendisini dünyaya tanıtan eski kulübüne geri dönmüştü. 34 yaşındaki Willian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığını açıkladı.

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ÖLÜM TEHDİTLERİ...

Willian açıklamasında; "Bugün Corinthians'a veda ediyorum. Bu formayı yeniden giyme fırsatıu verdiği için kulübe teşekkür ederim. Bana ve aileme karşı yapılan ölüm tehditleri sebebiyle ne yazık ki kulüpten ayrılma kararı aldım. Bu kararın iki taraf için de en iyisi olduğunu düşünüyorum. Corinthians'a bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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COPA LIBERTADORES'TEN ELENDİLER

Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etti. Flamengo'ya evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda eden Corinthians'ta taraftarlar Pereira ve oyunculara büyük tepki gösterdi. Takımda maaşı en yüksek oyunculardan olan Willian'a ve ailesine ölüm tehditlerine varan tepkiler, 34 yaşındaki yıldız oyuncunun ayrılık kararı almasında etkili oldu.

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LİGDE İKİNCİ SIRADA

Corinthians, 21 haftası geride kalan Brezilya Ligi'nde 39 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Palmeiras'ın 45 puanı var. Son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Vitor Pereira'nın takımı son 8 maçta ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Taraftarlar, ligdeki gidişattan da memnun değil.

"JORGE JESUS'UN GÖZÜ WILLIAN'DA"

Corinthians'tan ayrılan Willian'ın ismi bir süredir Fenerbahçe için yazılıyordu. Teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilyalı sol kanat oyuncusunun olası transferine onay verebileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Willian'ın ismi Premier Lig ekibi Fulham'la da anılıyor.

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#Fenerbahçe#Willian#Corinthians

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