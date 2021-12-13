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Vitor Pereira'nın Mesut Özil kararı belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına iddaa oynayanların %59'u...

#Misli.Com#İddaa#Gaziantep Fenerbahçe
Vitor Pereiranın Mesut Özil kararı belli oldu Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına iddaa oynayanların %59u...

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Beşiktaş'la oynayacağı derbi maç öncesi puan kaybı yapmak istemeyen Fenerbahçe'yi konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

GAZİANTEP FK

Erol Bulut yönetiminde bu sezon iç sahada hiç maç kaybetmeyen (7 maç - 5G 2B) Gaziantep FK, deplasmanda aldığı üst üste yenilgiler (5 maç) nedeniyle 15 haftayı 18 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde geçebildi.

Son 2 lig maçını kaçıran Alexander Merkel ve bu sezon sadece 7 maçta süre alabilen Jefferson dışında takımda önemli bir eksik yok.

Fenerbahçe'de kiralanan Steven Caulker'ın oynamasına engel teşkil edecek bir durum bulunmuyor. Ertuğrul Ersoy ve Alin Toşça'yla birlikte üçlü savunmayı oluşturacak.

Savunmanın önünde Doğan Erdoğan'ı izleyeceğiz. Sağ kanat Stelios Kitsiou'ya, sol kanat Hamza Mendyl'e emanet...

Gole en yakın isimler Nouha Dicko ve Muhammet Demir olacak.

Erol Bulut zaman zaman savunmayı Halil İbrahim Pehlivan'la dörtleyip, Dicko'yu da hücumda kanada alabiliyor. Bu durumda sol açıkta Angelo Sagal hamlesi yaptığına çokça şahit olduk.

FENERBAHÇE

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Arka arkaya alınan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor yenilgileri sonrası koltuğu sallanan Vitor Pereira, derbi maçta gelen Galatasaray zaferi sonrası nefes almıştı; geçen hafta güzel oyunla Rizespor 4-0 geçilince "görevden alma" düşünceleri rafa kalktı.

Fenerbahçe'de hedef, Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'ten hatasız dönmek...

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş sakat; İrfan Can Kahveci cezalı.

Geçtiğimiz hafta arasında Eintracht Frankfurt karşısında dinlendirilen Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ilk 11'e geri dönecek.

Bir ara 4'lü savunmayla maçlara başlayan Portekizli çalıştırıcı bu kararından son 2 maçta vazgeçmiş göründü. Attila Szalai'yi yedek soyundurup sol stoperde/bekte Filip Novak'la sahaya çıkmıştı. Yeniden "Tisserand, Kim & Szalai" üçlüsünü sahada görmeyi bekliyoruz.

Hücum merkezinde de geçen hafta hat-trick yapan Serdar Dursun olacaktır. Mesut'la Serdar'ın tamamlayıcısı Mergim Berisha olur.

Vitor Pereiranın Mesut Özil kararı belli oldu Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına iddaa oynayanların %59u...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,88 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,98'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,57 iken Misli.com'da 1,66!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

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%59'luk kesim geçen hafta Rizespor karşısında iyi futbolla kazanan Fenerbahçe'den Gaziantep'te bir kez daha 3 puan bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Vitor Pereiranın Mesut Özil kararı belli oldu Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına iddaa oynayanların %59u...

Fenerbahçeli Mesut Özil’in Almanya’daki kariyerinin ilk yıllarına göz atalım...

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#Misli.Com#İddaa#Gaziantep Fenerbahçe

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