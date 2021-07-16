Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk özel sınavı geçti! Yıldız futbolcu göz doldurdu

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Spor servisi / Süleyman ARAT - 6 yıl aradan sonra yeniden takımın başına Vitor Pereira’yı getiren Fenerbahçe, yeni hocası ile çıktığı ilk hazırlık maçında Rumen 2. Lig ekibi Csikszereda’yı 2-0 yendi. Portekizli teknik adam, Topuk Yaylası kampındaki ağır idmanlar nedeniyle 2. lig seviyesinde bir rakip tercih ederken, sarı lacivertliler 26. dakikada Sinan Gümüş, 67’de Serdar Aziz’in golleriyle kazandı.

SADECE BERKE 90 DAKiKA OYNADI

Pereira takımını 3-4-3 ile sahaya sürerken ilk yarıda Berke, Lemos, Sadık, Caulker, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan, Ademi ve Thiam mücadele etti. 2. devrede sadece Berke değişmezken Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner, Mesut, Samatta ve Serdar Dursun girdi.

SİNAN GÜMÜŞ MESUT ÖZİL VE MERT HAKAN DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe’nin sezonun ilk hazırlık karşılaşması olan Csikszereda mücadelesinde 3 oyuncu performanslarıyla öne çıktı.

Sinan: İlk yarıda çok çalıştı, üç şahane şutundan biri gol oldu.

Mesut: Çok koşmadan pas trafiğini yönlendirdi ve fiziken hazır ve fit gözüktü. Yaratıcı paslarıyla özlenen Özil sinyalleri verdi

Mert Hakan: İlk yarıda orta sahanın en iyisiydi, çok istekliydi, çok çalıştı beğenildi.

NOVAK iLE SAMATTA BEKLENTiNiN ALTINDA KALDI

Novak: Tam hazır gözükmedi. Zamanlama hataları yaptı.

Samatta: Bildiğiniz Samatta. 55. dakikada yüzde yüzlük bir golü kaçırınca moral olarak çöktü. Formsuz, yorgun ve moralsiz gözüktü. Sol kanada kaçarak top almaya çalıştı

Kemal Ademi: İlk yarıda çok istedi, ama hala çok ağır. Çok güzel bir şutu vardı, kaleci dışarı tokatladı. Fenerbahçe’de kalması zor gözüküyor.

YENİLER NE YAPTI?

Caulker: Defansif anlamda hiç iş düşmese de iyi paslarıyla geriden oyun kurdu.

Serdar Dursun: Durgun oynadığı 45 dakikanın son 12 dakikasında bir anda en çok konuşulan isim oldu. Bir kafa şutu üst direkten dışarı çıktı. 86'da vurduğu kafa az farkla auta çıkarken son saniyede de yaşanan karambolde kaleye paralel giden topa gol dokunuşunu yapamadı.

PEREIRA'DAN GENÇ İSME "BRAVO"

Berke: 90 dakika oyunda kaldı, özellikle ilk yarıda iyi oynadı ve iki güzel kurtarışla takıma moral verdi. Pereira’’dan ‘Bravo’ övgüsü aldı. Altay’ın arkasında iyi bir kaleci var.

Nazım: Çalıştı, sağdan ortalar yaptı, ileri geri oynadı.

Lemos: Rumen takımı karşısında iyi gözüktü.

Serdar Aziz: Yine kornerden gelen topta kafa golünü attı. Maç boyu fazla bir iş düşmedi.

Sadık: Çok çalıştı, topu oyuna başarıyla soktu ama bu kadroda forma şansı bulması çok zor.

GÜVEN VERDİ

Tisserand: İkinci yarı sağ bek oynadı, hata yapmadı. Osayi ile pas trafiği iyiydi. Sağ-sol bek, sağ-sol stoper ve gerekirse ön libero oynayabiliyor. Kampta da performansı iyiydi.

Caner: Bildiğiniz Caner. Ortalarıyla ve baskısıyla görevini yaptı. İkinci golün asistini yaptı, alkışı hak etti.

Osayi: Kanat bindirmeleriyle hazırlık dönemini iyi geçirdiğini gösterdi.

Gustavo: Kaptan ikinci yarıda bildiğiniz Gustavo gibi oynadı.

TAKIMIN GÖZDESİ OLABİLİR

Sosa: Çok fit durumda. Sık forma şansı bulursa yılın gözdesi olacak gibi gözüküyor.

Ferdi: Orta sahanın solunda oynadı, elinden geleni yaptı.

Thiam: Topla çok buluştu, diri göründü ama golle buluşamadı.