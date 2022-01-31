Vitor Pereira'nın Everton hayalleri suya düştü! Görev resmen Frank Lampard'ın oldu

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Rafa Benitez'in ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile de görüşen Everton, tercihini Frank Lampard'dan yana kullandı.

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Lampard, Merseyside ekibi ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp sahibi Farhad Moshiri imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Frank'in bize katılmasından gerçekten çok memnunum. Saha içinde ve dışında etkileyici bir adam. Oyunun en üst seviyesinde oynadı ve kanında futbol var. Detaylı görüşmelerde hepimizi çok etkiledi ve ona tüm desteğimiz vermek için ekip olarak hazırız" dedi.

LAMPARD: "EVERTON EŞSİZ BİR KULÜP"

Lampard ise Everton'ın başına geçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Başlamak için çok iştahlıyım. Kulüp sahipleri ve yönetimle görüştükten sonra tutku ve hırslarını hissettim. Taraftarın kulübüne duyduğu tutkuyu hissedebilirsiniz. Bu çok önemli. Bence Everton, taraftarların sahada ne görmek istediğini gerçekten anlayabileceğiniz eşsiz bir kulüp. İstedikleri ilk şey mücadele ve arzudur ve bu her zaman bizim temel çizgimiz olmalıdır. Oyunculara ilk mesajım, bunu birlikte yapmamız gerektiği olacak. İşimizi yapmaya çalışacağız ve bunu yaptıktan sonra taraftarın bizi destekleyeceğinden eminim" diye konuştu.

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VITOR PEREIRA: "BİR GÜN MUTLAKA PREMIER LİG'DE ÇALIŞACAĞIM"

Geçtiğimiz günlerde Everton'la ilgili Sky Sports'a konuşan Vitor Pereira, İngiliz ekibinde görev yapmak istediğini söylemişti.

Pereira açıklamasında, "Goodison Park'ta maç izlemek ve taraftarları görmek bana menajer olmam için ilham verdi. Tüm kariyerim boyunca, baskı altında çalıştım. Tabii ki hala işi istiyorum. Bu kulübün vereceği bir karar. Everton'un başka adayları da var ve şimdi karar verme zamanının geldiğini biliyorum. Bana karar için beklememi ve sakin kalmamı söylediler. Yaptığımız toplantılardan memnunlar, hepsi bu kadar. Ben, günün 24 saati yüzde yüzünü futbola verebilecek bir insanım. Şimdi ya da gelecekte, bir gün Premier Lig'de görev yapacağıma eminim." ifadelerini kullanmıştı.