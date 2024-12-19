Vitor Pereira'nın ayrılığı resmen açıklandı! Premier Lig...

Haberin Devamı

Daha önce Fenerbahçe'yi 2015/16 ile 2021/22 sezonlarında çalıştırmış olan ve şu sıralar Al-Shabab'ı yöneten teknik direktör Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi ile yollarını ayırdı.

Ayrılığı resmen duyuran Al-Shabab yönetimi Portekizli çalıştırıcıya veda etti.

AL-SHABAB KARİYERİ

Al-Shabab'ın başında 30 maça çıkan deneyimli teknik direktör, 16 galibiyet - 4 beraberlik - 10 yenilgi alarak 1.73'lük puan ortalaması yakaladı.

PREMIER LİG YOLCUSU

56 yaşındaki teknik adamın kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediği ve ve Premier Lig'e gitmek üzere olduğu ileri sürüldü.

WOLVES İLE ANLAŞMAYA VARDI

Sky'ın haberine göre Wolverhampton Wanderers, Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Wolves ile Portekizli teknik adam arasında 1,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldığı belirtildi.Öte yandan Pereira'nın kısa süre içinde İngiltere'ye giderek resmi imzayı atacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

Premier Lig'de geride kalan 16 maçta 9 puan toplayabilen ve 19. basamakta yer alan Wolverhampton'ın Vitor Pereira ile çıkışa geçmeyi hedeflediği kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki ilk döneminde sezonu 2. sırada tamamlayan Pereira, 61 maçta 37 galibiyet - 15 beraberlik - 9 yenilgi alarak 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.

Sarı - lacivertlilerdeki 2. döneminde ise sezonu tamamlayamayan ve 25 maça çıkabilen Vitor Pereira, 11 galibiyet - 7 beraberlik - 7 mağlubiyet almış, 1.60'lık puan ortalaması yakalamıştı.