Vitor Pereira'dan Premier Lig'e kötü başlangıç: Wolves deplasmanda mağlup!

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, 5. dakikada Marcus Tavernier'in attığı golle 1-0 kazandı.

WOLVES 49'DA 10 KİŞİ





Karşılaşmanın 49. dakikasında Wolverhampton'da Tote Antonio Gomes, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

2 MAÇTA 0 PUAN





Bu sonucun ardından Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, ligde çıktığı ilk iki maçtan da puansız ayrılmış oldu.

Haberin Devamı

Bournemouth ise ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3 yaptı.

SIRADAKİ RAKİP EVERTON

Premier Lig'in gelecek haftasında Bournemouth, Tottenham deplasmanına konuk olacak. Wolves ise sahasında Everton ile karşılaşacak.