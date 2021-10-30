Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Haberin Devamı

Mesut Özil'in sakatlık nedeniyle kadroda olmadığını kaydeden Vitor Pereira, "Şampiyon olmak isteyen bir takım her maçını kazanmaya oynar. Son mağlubiyetlerin ardından kazanmalıyız. Son vuruşlarda daha becerili olmalıyız. Daha sakin olmalıyız ve atmalıyız. Mesut Özil'in kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden burada değil." diye konuştu.