Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Mesut Özil'in sakatlık nedeniyle kadroda olmadığını kaydeden Vitor Pereira, "Şampiyon olmak isteyen bir takım her maçını kazanmaya oynar. Son mağlubiyetlerin ardından kazanmalıyız. Son vuruşlarda daha becerili olmalıyız. Daha sakin olmalıyız ve atmalıyız. Mesut Özil'in kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden burada değil." diye konuştu.
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