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Vitor Pereira'dan 'Kovulmaktan korkuyor musunuz?' sorusuna olay yanıt!

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#Vitor Pereira#Corinthians#Fenerbahçe
Vitor Pereiradan Kovulmaktan korkuyor musunuz sorusuna olay yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 12:11

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, Palmeiras'a karşı alınan yenilgi sonrası bir gazetecinin 'Kovulmaktan korkuyor musunuz?' şeklindeki sorusuna çok konuşulan bir yanıt verdi.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, Brezilya Serie A 22. hafta maçında lider Palmeiras'a evinde 1-0 mağlup oldu. Palmeiras'ın golünü 72. dakikada Roni kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Palmeiras puanını 48'e çıkardı ve 39 puanda kalan en yakın takipçisi Corinthians ile puan farkını 9'a yükseltti.

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COPA LIBERTADORES'TEN ELENDİLER, LİGDE SON 8 MAÇTA 5 KAYIP...

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etmişti. Flamengo'ya evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda eden Corinthians'ta taraftarlar Pereira ve oyunculara büyük tepki gösterdi.

Pereira'nın öğrencileri ligde çıktıkları son 9 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

"BANKADA NE KADAR PARAM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?"

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Palmeiras maçı sonrası basın toplantısına kjatılan Vitor Pereira, bir gazetecinin 'Kovulmaktan korkuyor musunuz?' şeklindeki sorusuna çok konuşulan şu yanıtı verdi:

Şaka mı yapıyorsun? Hayatımın, kariyerimin bu döneminde kovulmaktan neden korkayım? Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musunuz?

 
 
 
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ÖLÜM TEHDİTLERİ ALAN WILLIAN TAKIMDAN AYRILDI

Daha önce Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerde forma giyen Brezilyalı yıldız Willian, kendisine ve ailesine gelen ölüm tehditleri sebebiyle takımla olan sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.

Willian açıklamasında; "Bugün Corinthians'a veda ediyorum. Bu formayı yeniden giyme fırsatıu verdiği için kulübe teşekkür ederim. Bana ve aileme karşı yapılan ölüm tehditleri sebebiyle ne yazık ki kulüpten ayrılma kararı aldım. Bu kararın iki taraf için de en iyisi olduğunu düşünüyorum. Corinthians'a bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Corinthians taraftarının Vitor Pereira'ya da tepkileri var.

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