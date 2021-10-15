Vitor Pereira Trabzonspor planını belirledi! Valencia'nın yokluğunda...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizemli şekilde ölmüştü... Davaya damga vuran sözler: Azrail gibi başındaydıGizemli şekilde ölmüştü... Davaya damga vuran sözler: Azrail gibi başındaydı#Sevcan Demir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Tanı konduktan sonra yaşadıklarını anlattı: Bebeğimi tek memeyle emzirdimTanı konduktan sonra yaşadıklarını anlattı: Bebeğimi tek memeyle emzirdim#Meme Kanseri
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
Tüm dünya bu diziyi konuşuyor... Squit Gamein sırrıTüm dünya bu diziyi konuşuyor... Squit Game'in sırrı!#Squid Game
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Küçük esnafı rahatlatacak yasa TBMMde kabul edildiKüçük esnafı rahatlatacak yasa TBMM'de kabul edildi#Vergi Usul Kanunu
Balayını zehir eden mesaj Pet otelden kahreden haber...Balayını zehir eden mesaj! Pet otelden kahreden haber...#Köpek
Henüz 29 yaşında, paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada...Henüz 29 yaşında, paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada...#En Zenginler
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
Bu karar trafik magandalarına ders olsunBu karar trafik magandalarına ders olsun#Maganda
İki yüzlü bir tiyatro Kürt sorunu tartışması HDPye gösterilen havuçturİki yüzlü bir tiyatro! 'Kürt sorunu' tartışması HDP'ye gösterilen havuçtur#Kürt Sorunu
Hande Fırat ölümden döndü TIRdan fırlayan tekerlek dehşeti...Hande Fırat ölümden döndü! TIR'dan fırlayan tekerlek dehşeti...#Hande Fırat
Marmara için korkutan müsilaj uyarısı Limanlarımıza yük gelmeyebilirMarmara için korkutan 'müsilaj' uyarısı! 'Limanlarımıza yük gelmeyebilir'#Müsilaj
Öksüz kalan parmak bebeği sağlıkçılar bağrına bastıÖksüz kalan 'parmak bebeği' sağlıkçılar bağrına bastı#Prematüre
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Vitor Pereira Trabzonspor planını belirledi! Valencia'nın yokluğunda...

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Serdar Dursun
Vitor Pereira Trabzonspor planını belirledi Valencianın yokluğunda...
Süleyman Arat

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında ev sahibinin yıldızlarını kilitleyip sonuca gitmenin planlarını yapıyor. Sarı lacivertliler Bakasetas, Gervinho, Cornelius, Nwakame ve Siopis'le maça hızlı başlayıp rakibi baskı altına alan rakibi durdurma planı üzerinde çalışıyor. Bakasetas’ı Gustavo ile kilitlemeyi planlayan F.Bahçe, Serdar’la sonuca gitmeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

SPOR SERVİSİ - Ligde pazar günü fikstürdeki en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira’ın kadroda zorunlu olarak köklü değişiklikler yapması bekleniyor. Ülkesi Ekvador’un milli maçından Türkiye’ye ancak yarın dönebilecek olan Enner Valencia’nın yerine Serdar Dursun, gözündeki dikişleri dün alındığı için takımla antrenmana katılamayan Serdar Aziz’in yerine de Tisserand’ın oynaması bekleniyor.

TISSERAND FORMAYA KAVUŞUYOR

Sivas maçında sakatlanarak 3 lig, 2 de UEFA Avrupa Ligi maçını kaçıran Tisserand 35 günlük aradan sonra yeniden formasına kavuşacak. Dün gece yarısı Ekvador Milli Takımı ile Kolombiya deplasmanında çıkan Enner Valencia ancak yarın İstanbul’da olacağı için Trabzon karşısında forma giyemeyecek.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

İlgili Haber:Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Vitor Pereira’nın antrenmanlarda bu bölgede Serdar Dursun’a şans vermesi büyük ölçüde maça da bu oyuncuyla başlayacağının sinyali olarak algılandı. Gurbetçi oyuncunun milli takımdan da moralli dönmesi de Serdar ile ilgili beklentiyi arttırıyor.

İLK İŞ RAKİBİN HIZINI KESMEK

Haberin Devamı

6 yıl önce çalıştırdığı Fenerbahçe’de Trabzonspor maçlarının ne kadar önemsendiğini bilen Pereira'nın, bu maçın taktiği için Samandıra’da kurmaylarıyla geç saatlere kadar çalıştığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Trabzonspor’un özellikle iç saha maçlarında Bakasetas, Gervinho, Cornelius, Nwakame ve Siopis'le maça çok hızlı başlayıp rakibi baskı altına almasına sürpriz bir durdurma planı çalıştığı öğrenildi. Bakasetas’ı Gustavo ile kilitleyecek olan Kanarya özellikle Mesut ve görev alırsa Sosa’nın paslarıyla milli takımdan yüksek moralle dönen Serdar Dursun’u topla buluşturmayı ve sonuca gitmeyi planlıyor.

Vitor Pereira Trabzonspor planını belirledi Valencianın yokluğunda...

SERDAR GOL HASRETİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Hazırlık maçında köprücük kemiğinden sakatlanan ve ligde 5, Avrupa’da 4 maçı kaçıran Serdar Dursun’un henüz resmi maçlarda golü yok. Hatay’da son 14 dakika oynayan, ilk kez 11’e girdiği Kasımpaşa önünde de ağları havalandıramayan Serdar, Trabzon’da siftah yapmak istiyor.

TARAFTAR YOK, YÖNETİM TAM KADRO

Fenerbahçe yönetimi de taraftarların yer alamayacağı deplasmanda kalabalık bir kadroyla Trabzon’a gidecek. Sarı lacivertliler lider gittikleri deplasmandan lider dönebilmek için seferberlik ilan etti. Cumartesi akşamı takım uçağıyla Trabzon’a gidecek başkan Ali Koç ve yönetici kafilesi futbolcularla aynı otelde kalacak ve takım otobüsünün hemen arkasında yer alacak 2. otobüsle stada giriş yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Serdar Dursun

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!