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Vitor Pereira, Süper Lig'in yıldızı için devrede!

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#Transfer#İngiltere Premier Lig#Rafa Silva
Vitor Pereira, Süper Ligin yıldızı için devrede
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 09:58

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için nabız yoklamaya başladı.

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Portekiz'de yayın yapan V+TVI TV kanalının haberine göre; Teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

İngiliz takımının Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi.

Wolves, Premier Lig'de 23 maç sonunda topladığı 16 puanla 18. sırada, düşme potasında yer alıyor.

RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş'la Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

Siyah-beyazlı formayla bugüne dek 31 maça çıkan Rafa Silva takımına 17 gollük katkı (10 gol - 7 asist) sağladı.

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#Transfer#İngiltere Premier Lig#Rafa Silva

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