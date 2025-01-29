Vitor Pereira, Süper Lig'in yıldızı için devrede!

Güncelleme Tarihi:
Portekiz'de yayın yapan V+TVI TV kanalının haberine göre; Teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
İngiliz takımının Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi.
Wolves, Premier Lig'de 23 maç sonunda topladığı 16 puanla 18. sırada, düşme potasında yer alıyor.
RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş'la Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.
Siyah-beyazlı formayla bugüne dek 31 maça çıkan Rafa Silva takımına 17 gollük katkı (10 gol - 7 asist) sağladı.