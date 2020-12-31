Vitor Pereira, Shanghai SIPG ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, Çin kulübü Shanghai SIPG ile yollarını ayırdı.
Çin kulübü Shanghai SIPG, teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verdi. Çin ekibi, bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Portekizli teknik direktör, 2018'den bu yana Shanghai SIPG'i çalıştırıyordu. Vitor Pereira döneminde Shanghai SIPG, Çin'deki ilk şampiyonluğunu almıştı.
Vitor Pereira'nın takımı aynı sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Çin Süper Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti.
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