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Vitor Pereira resmen Premier Lig'de! İmzayı attı...

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#Vitor Pereira#Premier Lig#Wolverhampton
Vitor Pereira resmen Premier Ligde İmzayı attı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 17:50

Geçmişte iki ayrı dönemde ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü oldu.

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Premier Lig'de zor günler geçiren Wolverhampton, Gary O'Neil ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Vitor Pereira'yı geçirdi.

Portekizli çalıştırıcı sosyal medya hesabından duyuran İngiliz ekibi, 'Kurtlara Hoş Geldin, Vitor' ifadelerini kullandı.

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Ayrıca deneyimli teknik adam ile 1.5 senelik bir kontratta el sıkışıldığı kaydedildi.

Son olarak Al-Shabab'ı yöneten teknik direktör Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi ile yollarını ayırdığı gün Wolves ile anlaştı.

Premier Lig'de geride kalan 16 maçta 9 puan toplayabilen ve 19. basamakta yer alan Wolverhampton Vitor Pereira ile çıkışa geçmeyi hedefiyor.

AL-SHABAB KARİYERİ

 

Al-Shabab'ın başında 30 maça çıkan deneyimli teknik direktör, 16 galibiyet - 4 beraberlik - 10 yenilgi alarak 1.73'lük puan ortalaması yakaladı.

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FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Daha önce Fenerbahçe'yi 2015/16 ile 2021/22 sezonlarında çalıştırmış olan Pereira ilk döneminde sezonu 2. sırada tamamlamış, 61 maçta 37 galibiyet - 15 beraberlik - 9 yenilgi alarak 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.

Sarı - lacivertlilerdeki 2. döneminde ise sezonu tamamlayamayan ve 25 maça çıkabilen Vitor Pereira, 11 galibiyet - 7 beraberlik - 7 mağlubiyet almış, 1.60'lık puan ortalaması yakalamıştı.

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#Vitor Pereira#Premier Lig#Wolverhampton

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