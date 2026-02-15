×
Vitor Pereira resmen imzayı attı! İlk maçına Kadıköy'de çıkacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 15:25

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, takımın başına Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. Portekizli teknik direktör, Nottingham'ın başındaki ilk maçına önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısında çıkacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Sean Dyche'dan boşalan teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini duyurdu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamla 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İLK RESMİ MAÇI FENERBAHÇE İLE!

Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın başındaki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, 19 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kadıköy'e rakip takım teknik direktörü olarak gelecek.

KÜMEDE KALMAYA ÇALIŞIYOR

İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Nottingham Forest, 26 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 27 puanla 17. sırada, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

TARİHE GEÇTİLER

Nottingham Forest, Premier Lig'de bir sezonda 4 farklı teknik direktörle çalışan ilk takım olarak tarihe geçti.

