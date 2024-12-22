Vitor Pereira, Premier Lig'e harika başladı! Farklı galibiyet

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Teknik Direktör Vitor Pereira ile ilk maçına çıkan Wolverhampton, deplasmanda karşılaştığı Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

WOLVERHAMPTON'A 45 DAKİKA YETTİ

King Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gonçalo Guedes, 36. dakikada Rodrigo Gomes ve 44. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

4 MAÇLIK KÖTÜ GİDİŞAT SON BULDU

Bu galibiyetle birlikte Wolverhampton, Premier Lig'deki 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk 3 puanını aldı ve 12 puana yükseldi. Leicester City ise 14 puanda kaldı.

Wolverhampon, Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaşacak.