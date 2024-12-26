Vitor Pereira, Manchester United'ı devirdi! Onana, Altay Bayındır'ın kaderini yaşadı

Haberin Devamı

Premier Lig'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın yönetimindeki Wolverhampton evinde Manchester United'ı 2-0 yendi..

Wolverhampton'ın ilk golünü 58. dakikada Matheus Cunha, direkt kornerden attı. Manchester United bu golle birlikte son 1 hafta içinde 2 kez direkt kornerden gol yemiş oldu.

Amorim'in öğrencileri 19 Aralık'ta Tottenham'a karşı oynanan Lig Kupası maçında da Heung-Min Son'dan aynı golü yemişti ve kaleyi Altay Bayındır koruyordu. Wolves'un ikinci golünü ise 90+9'da Hee-Chan Hwang kaydetti.

Manchester United'da Bruno Fernandes, maçın 47. dakikasında kırmızı kartl oyun dışında kaldı.

2 MAÇ, 6 PUAN

Geçtiğimiz hafta Leicester City'i 3-0 ile geçen Wolverhampton, Manchester United'ı da yendi ve Vitor Pereira, Premier Lig macerasına 2'de 2 ile başlamış oldu. Bu sonuçla birlikte Wolves, ligde daha önce oynadığı 16 maçta toplam 9 puan çıkarmıştı.

Haberin Devamı

MOURINHO'DAN SONRA...

Ayrıca Vitor Pereira, Jose Mourinho'dan sonra Premier Lig'deki ilk 2 maçını kazanan ikinci Portekizli teknik direktör oldu.