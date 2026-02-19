Vitor Pereira: 'Kadıköy'de 3 gol atmak kolay değil'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Oyuncuların kalitesi en çok hoşuma giden şeydi. Onlardan sahada kendilerini ifade etmelerini istedim. Onlar da bunu yaptı. İki gol daha atma şansımız vardı. Çok iyi bir sonuçtu. Henüz ilk yarıdayız, tutarlı olmalıyız, fikstür yoğun ve zorlu. Herkes takıma yardım etmeye hazır olmalı. Onlardan istediğim şey bu. Bizim için tutarlı bir maçtı. Sonucu hak ettik.

OYUNCULARIM KALİTELİ

Gelmeden önce oyuncuların çok kaliteli olduğunu biliyordum. Sonuçlara ihtiyaçları var ama oyundan keyif almaları da gerekiyor. Oynadıkları oyundan keyif alırlarsa yüksek seviyeye ulaşabilirler. Sadece organizasyona ve özgüvene ihtiyaçları var.

Haberin Devamı

BİR SONRAKİ MAÇ FARKLI OLACAK

Her maçı kazanmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Kadıköy'e gelip üç gol atıp gol yememek kolay değil. Bir sonraki maç farklı olacak ve tutarlı olmamız gerekiyor.