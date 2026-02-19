×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Vitor Pereira: 'Kadıköy'de 3 gol atmak kolay değil'

Güncelleme Tarihi:

#Nottingham#Fenerbahçe#Pereira
Vitor Pereira: Kadıköyde 3 gol atmak kolay değil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 23:20

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Oyuncuların kalitesi en çok hoşuma giden şeydi. Onlardan sahada kendilerini ifade etmelerini istedim. Onlar da bunu yaptı. İki gol daha atma şansımız vardı. Çok iyi bir sonuçtu. Henüz ilk yarıdayız, tutarlı olmalıyız, fikstür yoğun ve zorlu. Herkes takıma yardım etmeye hazır olmalı. Onlardan istediğim şey bu. Bizim için tutarlı bir maçtı. Sonucu hak ettik.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye kötü haber Skriniar sakatlandıFenerbahçe'ye kötü haber! Skriniar sakatlandıHaberi görüntüle

OYUNCULARIM KALİTELİ

Gelmeden önce oyuncuların çok kaliteli olduğunu biliyordum. Sonuçlara ihtiyaçları var ama oyundan keyif almaları da gerekiyor. Oynadıkları oyundan keyif alırlarsa yüksek seviyeye ulaşabilirler. Sadece organizasyona ve özgüvene ihtiyaçları var.

Haberin Devamı

BİR SONRAKİ MAÇ FARKLI OLACAK

Her maçı kazanmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Kadıköy'e gelip üç gol atıp gol yememek kolay değil. Bir sonraki maç farklı olacak ve tutarlı olmamız gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nottingham#Fenerbahçe#Pereira

BAKMADAN GEÇME!