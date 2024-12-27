Vitor Pereira İngiltere'yi sallıyor: Premier Lig'de herkes onu konuşuyor! Mourinho'dan sonra bir ilk...

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Süper Lig'de 2 dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig kariyerine hızlı başladı.

Geçtiğimiz hafta Wolverhampton ile anlaşan tecrübeli teknik adam, yeni takımının başında çıktığı ilk 2 maçta da galibiyet elde etti.

İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı 2-0'lık sonuçla yendi.

MOURINHO'NUN ARDINDAN BİR İLKİ BAŞARDI

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de 2'de 2 yaparken, bir başka başarıya da imza attı. Pereira, Manchester United galibiyetiyle Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk 2 maçını kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

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AL-SHABAB'DAKİ YERİNE FATİH TERİM GELDİ

Vitor Pereira'nın Wolves'a gelmek için ayrıldığı Al-Shabab'da takımın başına teknik direktör Fatih Terim getirildi.

Suudi Arabistan takımı, Portekizli çalıştırıcı döneminde ligde çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi almış ve 23 puanla 6. basamakta yer bulmuştu.

Wolverhampton, Vitor Pereira'ya imza attırmak için Al-Shabab'a 1 milyon euro tazminat ödemesi yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Daha önce Fenerbahçe'yi 2015/16 ile 2021/22 sezonlarında çalıştırmış olan Pereira ilk döneminde sezonu 2. sırada tamamlamış, 61 maçta 37 galibiyet - 15 beraberlik - 9 yenilgi alarak 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.

Sarı - lacivertlilerdeki 2. döneminde ise sezonu tamamlayamayan ve 25 maça çıkabilen Vitor Pereira, 11 galibiyet - 7 beraberlik - 7 mağlubiyet almış, 1.60'lık puan ortalaması yakalamıştı.