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Vitor Pereira ilk yenilgisini farklı aldı

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#Premier Lig#Vitor Pereira#Wolverhampton
Vitor Pereira ilk yenilgisini farklı aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 01:33

İngiltere Premier Lig'de Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu ve 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Nottingham Forest, 3-0'lık skorla kazandı.

Nottingham Forest'ın galibiyet gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.

PEREIRA'NIN SERİSİ BİTTİ

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın Premier Lig'deki 3 maçlık yenilmezlik serisine son verdi (2G 1B).

TAKIMLARIN PUAN DURUMU

Bu yenilgiyle birlikte 16 puanda kalan Wolverhampton, 17. sırada yer aldı. Nottingham Forest ise 40 puanla 3. basamakta yer aldı.

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#Premier Lig#Vitor Pereira#Wolverhampton

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