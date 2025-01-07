Vitor Pereira ilk yenilgisini farklı aldı

Güncelleme Tarihi:
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Nottingham Forest, 3-0'lık skorla kazandı.
Nottingham Forest'ın galibiyet gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.
PEREIRA'NIN SERİSİ BİTTİ
Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın Premier Lig'deki 3 maçlık yenilmezlik serisine son verdi (2G 1B).
TAKIMLARIN PUAN DURUMU
Bu yenilgiyle birlikte 16 puanda kalan Wolverhampton, 17. sırada yer aldı. Nottingham Forest ise 40 puanla 3. basamakta yer aldı.