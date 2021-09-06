MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVitor Pereira ile geleceğin Fenerbahçe’si kuruluyor
GeriFutbol Vitor Pereira ile geleceğin Fenerbahçe’si kuruluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vitor Pereira ile geleceğin Fenerbahçe’si kuruluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vitor Pereira ile geleceğin Fenerbahçe’si kuruluyor

Transferde en fazla 25 yaşındaki oyuncuları alan sarı lacivertlilerde, 16 yaşındaki Arda dahi şans bulmaya başladı.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Başkan Ali Koç’un her fırsatta dile getirdiği ‘genç ve Avrupalı scout ekiplerinin takip ettiği Fenerbahçe’ hayali, teknik direktör Vitor Pereira’nın ellerinde şekilleniyor.

Geçen sezon ara transferde başlatılan ‘gençlik aşısı’ projesi kapsamında ilk olarak 23 yaşındaki Szala’yi renklerine bağlayan sarı lacivertliler, ardından aynı yaştaki Osayi-Samuel’le anlaştı.

Brezilya - Arjantin maçında sınır dışı krizi yaşandı Olaylar sonrası maç askıya alındı
Brezilya - Arjantin maçında sınır dışı krizi yaşandı! Olaylar sonrası maç askıya alındı

Yaz transfer döneminde de bu politikada ısrar eden Fenerbahçe, 23 yaşındaki Rossi, Berisha, 24 yaşındaki Kim, Crespo ve 25 yaşındaki Meyer’i kadrosuna kattı.

Ayrıca, geleceğe dönük alınan 19 yaşındaki Çağtay ile 16 yaşındaki Arda, 17 yaşındaki Melih, 18 yaşındaki Fatih ve 21 yaşındaki Ferdi, Berke ile Fenerbahçe geleceğe daha güvenle bakıyor.

Brezilya - Arjantin maçında yaşanan kaos sonra Lionel Messiden tepki
Brezilya - Arjantin maçında yaşanan kaos sonra Lionel Messi'den tepki

Şu an kadroda bulunan 27 futbolcunun yaş ortalaması 25.3 olurken, bazı maçlarda bu rakam 24’e düşüyor. 

İtalyadan dünya rekoru Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı
İtalya'dan dünya rekoru! Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı

PEREiRA’NIN OĞULLARI iDMANDA

Sarı lacivertli takımın dün sabah yaptığı antrenmanı, teknik direktör Vitor Pereira’nın oğulları da izledi. Pelkas, Novak ve Sosa’nın takımdan ayrı çalıştığı idmana, sakat olan Serdar Dursun ile milliler katılmadı.

Vitor Pereira ile geleceğin Fenerbahçe’si kuruluyor

Vitor Pereira ile geleceğin Fenerbahçe’si kuruluyor

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi