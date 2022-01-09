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Vitor Pereira ile Fenerbahçe FIFA'lık oldu! Tazminat...

#Vitor Pereira#Fenerbahçe#FIFA
Vitor Pereira ile Fenerbahçe FIFAlık oldu Tazminat...

Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Vitor Pereira'nın tazminatı nedeniyle anlaşma sağlayamayınca sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin, sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' için göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı.

Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira, Fenerbahçe 'yi bir kez daha FIFA'ya şikayet etmişti. Bunun nedeni de ortaya çıktı.

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Fanatik'in haberine göre; yönetimin, 2 yıllığına toplamda 4 milyon Euro'ya anlaştığı ve göndermeden önce 1.5 milyon Euro'sunu ödediği Portekizli hocaya, "1.5 milyon Euro daha verelim" dedi.

İKİNCİ KEZ AYNI OLAY

Ancak Pereira, "Kalan 2.5 milyon Euro'nun tamamını isterim" cevabını verdi. Taraflar anlaşamayınca, konu FIFA'ya taşındı. Yani Koç yönetimi, Aziz Yıldırım döneminde 1.9 milyon Euro tazminat hakkı kazanan Pereira'nın ikinci kez tazminat parasını ödemekle karşı karşıya kaldı.

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#Vitor Pereira#Fenerbahçe#FIFA

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