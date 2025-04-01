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Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Vitor Pereira#Wolverhampton#Premier Lig
Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor Yerine gelecek isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 09:48

Sezon ortasında Premier Lig ekibinden Wolverhampton'a imza atan Vitor Pereira için yol ayrımı gözüktü.

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Teknik direktörlük hayatında geçmişte iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira, sezon ortasında Premier Lig ekibi Wolverhampton'a imza atmıştı.

İngiliz ekibinde bekleneni veremeyen Portekizli çalıştırıcı, son olarak Southampton'a karşı alınan 2-1'lik skorla puanını 26'ya yükselterek 17. sırada yer aldı.

DANIELE DE ROSSI WOLVERHAMPTON'A
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibi gidişattan memnun olmadığı için Portekizli teknik adam yerine Daniele De Rossi'yi düşünüyor.

TEMASA GEÇTİ
Son aylarda bazı İngiliz aracılarla temasa geçen De Rossi, cumartesi günü söylediği şu sözlerle takımın başına geçebileceği sinyalini vermişti: "Kendimi bilgilendirmeye ve hem evden hem de şahsen yurtdışındaki oyun yapılarını ve temposunu görmek için güncel kalmaya çalışıyorum."

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#Vitor Pereira#Wolverhampton#Premier Lig

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