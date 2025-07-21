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Vitor Pereira: Gyökeres bir hayvan!

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#Vitor Pereira#Victor Gyökeres#Sporanasayfa
Vitor Pereira: Gyökeres bir hayvan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 10:36

Fenerbahçe’nin eski Teknik Direktörlerinden ve şu sıralar Wolwes’i çalıştıran Vitor Pereira, Arsenal’e transfer olması beklenen Gyökeres hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. İşte o sözler…

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolwes’in hocası Vitor Pereira, Arsenal’e transfer olması gündemde olan Gyökeres hakkında konuştu.

Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada şu şu ifadelere yer verdi:

Vitor Pereira: Gyökeres bir hayvan

Kendisine özgü özellikleri var. Oynadığı sistemde, boş alanlara kaçan bir ‘hayvan’ gibi. Tabii, daha zorlu bir lige geliyor. Portekiz’de gol atmak, burada olduğundan daha kolay. Buradaki stoperlerin çoğu hızlı, kaslı ve fiziksel olarak yüksek derecede. İngiltere’de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Bence İngiliz liginde oynamaya çok uygun.

Benzersiz özelliklere sahip bir oyuncu. Şunu söylemek istiyorum, rakipleri aynı olmayacak. Buradaki lig, Portekiz Ligi’nden çok daha iyi fiziksel özelliklere sahip. Çok daha teknik ve kaliteli.

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#Vitor Pereira#Victor Gyökeres#Sporanasayfa

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