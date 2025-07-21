Vitor Pereira: Gyökeres bir hayvan!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolwes’in hocası Vitor Pereira, Arsenal’e transfer olması gündemde olan Gyökeres hakkında konuştu.

Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada şu şu ifadelere yer verdi:

Kendisine özgü özellikleri var. Oynadığı sistemde, boş alanlara kaçan bir ‘hayvan’ gibi. Tabii, daha zorlu bir lige geliyor. Portekiz’de gol atmak, burada olduğundan daha kolay. Buradaki stoperlerin çoğu hızlı, kaslı ve fiziksel olarak yüksek derecede. İngiltere’de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Bence İngiliz liginde oynamaya çok uygun.

Benzersiz özelliklere sahip bir oyuncu. Şunu söylemek istiyorum, rakipleri aynı olmayacak. Buradaki lig, Portekiz Ligi’nden çok daha iyi fiziksel özelliklere sahip. Çok daha teknik ve kaliteli.