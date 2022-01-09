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Vitor Pereira Fenerbahçe'yle FIFA'lık mı oldu? Resmi açıklama geldi...

#Vitor Pereira#Fenerbahçe#FIFA
Vitor Pereira Fenerbahçeyle FIFAlık mı oldu Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Vitor Pereira'nın tazminatı nedeniyle anlaşma sağlayamayınca sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet ettiği öne sürülmüştü. Sarı-lacivertli kulüp, bu iddiayı yalanladı.

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Fenerbahçe'nin, sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' için göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı.

Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

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Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, Pereira'yla FIFA'lık olduklarına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gebetaş, "Her gün ‘sosyal medyada yayılsın’ hedefiyle servis edilen haber yaklaşımına bir örnek; Fenerbahçe Vitor Pereira ile FIFA’lık oldu. Kesinlikle böyle bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

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PARASININ TAMAMINI İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Fenerbahçe yönetiminin, 2 yıllığına toplamda 4 milyon Euro'ya anlaştığı ve göndermeden önce 1.5 milyon Euro'sunu ödediği Portekizli hocaya, "1.5 milyon Euro daha verelim" dediği öne sürülmüştü. Ancak Pereira'nın, "Kalan 2.5 milyon Euro'nun tamamını isterim" cevabını verdikten sonra tarafların anlaşamadığı ve konunun FIFA'ya taşındığı belirtilmişti. 

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#Vitor Pereira#Fenerbahçe#FIFA

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