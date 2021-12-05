Vitor Pereira: 'Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik'

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Oyuncuları tebrik ederim, hepsi harika bir performans gösterdi. İşte biz, buyuz. Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Şu an maç maç bakmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçımızdan sonra tekrar lige döneceğiz. Bugünkü ruhu sahaya yansıtırsak işimiz çok daha kolay olacaktır. Bugünkü net galibiyeti hak ettik.

İLETİŞİM KURAMIYORDUK

Yedek kulübesinin yerini değiştirmemizin şansla ilgisi yok. Oyuncu değişiklikleri nedeniyle çok vakit kaybediyorduk. İletişim kuramıyorduk. Bu nedenle değiştirdik.

EN ÖNEM VERDİĞİM ŞEY...

Bir hoca olarak en önem verdiğim şey: Oyuncularımın birlik olduğunu, takım ruhunu görmek. Kariyerimde pek çok şey yaşadım ama benim için en önemlisi bu. Nasıl gözüktüğümüzden ziyade, içimizde ne hissettiğimiz önemli. Ben şu an taraftarımız ve başkanımız için çok mutluyum

UYURKEN FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM

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Uyurken Fenerbahçe'yi düşünüyorum, uyandığımda Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Ailem Portekiz'de. Her şeyimi Fenerbahçe'ye veriyorum.