Vitor Pereira: 'Fenerbahçe tur için gelmişti'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine karşın turnuvaya veda eden Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Takımın yarısını değiştirdiğinizde seviyeyi korumak kolay olmuyor. Üç gün sonra önemli bir maçımız olduğu için bu benim sorumluluğumdu. Bir sonraki maçta enerji sahibi olmak için bazı oyuncuları dinlendirmek istedim, ancak çok fazla değişiklik yaptığınızda bu kolay olmuyor.

GÜVENİMİZİ KAYBETTİK

Bir gol yedik ve oyunumuzda güvenimizi kaybettik. Aynı anda dört oyuncu değişikliği yapmak benim için zordu ama oyuncularla konuştum ve bunun benim kararım olduğunu, maçın bizim için tehlikeli bir duruma geldiği için bunu yapmamız gerektiğini söyledim.

TUR İÇİN MÜCADELE ETMEYE GELDİLER

Onlar ikinci golü attılar ama sonra biz kendi seviyemizde oynamaya başladık. Gol attık. Bunu aklımızda tutmamız önemli, Avrupa Ligi kolay değil. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyorum ve onlar buraya tur için mücadele etmeye geldiler.

ŞİMDİ İLERİYE BAKALIM

Beş oyuncuyu değiştirirseniz ne olacağını bilemezsiniz. İlk golü biz atmış olsaydık, belki de güven kazanır ve sahada beş yeni oyuncuyla oynardık. Stres ve baskı altında, her maçta oynamadıkları için kendileri gibi olmaları zordu. Sonuçta, turnuvada hala varız. İkinci yarıda maçı ve sonucu kontrol ettik, şimdi ileriye bakalım.