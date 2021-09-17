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Vitor Pereira: 'Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır'

#Vitor Pereira#Fenerbahçe#Frankfurt
Vitor Pereira: Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Eminim ki Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Kolay olmayacak, çekişmeli bir grup. Takımımın her maçtan 3 puanı çıkarmak için heyecanı, hırsı var.

PELKAS'IN O KALİTESİ VAR

Pelkas'ın o penaltıyı atacak karakteri, özgüveni ve kalitesi var. Biz bir aileyiz. Kazandığımız, kaybettiğimiz veya bir penaltı kaçırdığımız zaman hep birlikteyiz.

TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR

Şimdi beynimizdeki çipi değiştirip pazar günü oynayacağımız maç için toparlanmamız gerekiyor. Oyuncularımın ortaya koyduğu karakter ve kazanma hırsı nedeniyle çok mutluyum.

MESUT İYİ OYNADI

Mesut Özil'in topa ihtiyacı var. Bugünkü oyun çok fazla geçişli ve hızlıydı. Bazı anlarda tempoyu düşürüp, ofansif çözüm üretecek anlar yakalayamadık. Çünkü Mesut Özil'in çözüm üretme kalitesi var. Oyunda kaldığı sürece iyi oynadı.

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#Vitor Pereira#Fenerbahçe#Frankfurt