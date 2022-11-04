Vitor Pereira, Brezilya'dan ayrılıyor mu? Gazeteciye sinirlenmişti, kararını duyurdular

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de iki kez görev yapan ve şu an Corinthians'taki teknik direktörlük görevini sürdüren Vitor Pereira için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son dönemde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı gündem olan Portekizli teknik adamın kararını verdiği belirtildi.

O SUROYA ÇOK SİNİRLENMİŞTİ

Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta sahada Fluminense'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabir tarafından sorulan skandal soruya çok sinirlenmişti.

Marco Bello, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" dedi. Vitor Pereira ise bu soruya, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." demişti.

Haberin Devamı

GAZETECİ ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Soruyu yönelten gazeteci ise sonasında ""Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum Soru çok kötüymüş. Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın." şeklinde açıklama yapmıştı.

Ukrayna basını Fenerbahçe'de Arda Güler'e hayran kaldı, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu! "Tarihi utanç! 17 yaşındaki çocuk..."

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Dinamo Kiev maçındaki 1 gol ve 1 asistlik tarihi performansı Ukrayna basınında bile gündem oldu. Mircea Lucescu ve öğrencilerini sert şekilde eleştiren Ukrayna basını, genç futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK

Bu gelişmelerin ardından Vitor Pereira'nın ne karar vereceği merak edilirken Brezilya basınında bu konuyla ilgili yeni bir haber çıktı.

Habere göre; Corinthians ile sözleşmesi Aralık ayının sonunda bitecek Portekizli teknik adam, yeni sözleşme imzalamayacak.

Pereira'nın bu kararını kulübün başkanı Dulio Monteiro Alves'e de bildirdiği aktarıldı.

61 MAÇTA 25 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Şubat 2022'de Corinthians'ın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam, Corinthians'ın başında çıktığı 61 maçta 25 galibiyet aldı.