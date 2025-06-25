Vitor Pereira Arda Güler’in Fenerbahçe’deki günlerini anlattı: 1 saat daha sahada kalıyordu!

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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ilk kez sahaya sürdüğü eski oyuncusu Arda Güler hakkında konuştu.

İşte Pereira’nın açıklamaları...

Bizimle (Fenerbahçe A Takımı) antrenmana ilk geldiğinde 16 yaşındaydı. Büyüklerin arasında bir çocuktu ama topu her ayağına aldığında iyi paslar çıkarırdı. Bir hata yaparsa, tekrar edilmesini isterdi.



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Bana, Porto’ya ilk geldiğimde, 19 yaşında öğrencim olan James Rodriguez’i hatırlatmıştı. İkisi de olağanüstü yeteneğe sahip oyuncular.

Antrenman bittiğinde, bitiriciliğini geliştirmek ve sol ayağını daha iyi çalıştırmak için 1 saat daha sahada kalmak zorunda kalıyordu.



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Bu kadar üst düzey oyuncuların olduğu yerde, Real Madrid’de oynamak kolay değil ancak yerini kazanacak. Geleceğin, ona harika şeyler sunacağından hiç şüphem yok. Onu önemli bir oyuncu yapan kaliteye sahip.

Onu her zaman 8 veya 10 numara olarak gördüm. Orta sahada rakibe dengesizlik yaratma yeteneği var ve bununla beraber topu yönetme, kendini doğru yerde konumlandırma, bunları uygulama yeteneğine sahip. Zeki bir çocuk. Topu almadan önce çözümler arıyor. Uzaktan şut çekiyor…

Oyunu anlıyor ve her zaman daha fazlasını öğrenmek istiyor. Onu, Modric’in yerine oynarken hayal edebiliyorum.

Fiziksel gelişimini detaylı bir şekilde takip etmedim ama olgun duruyor. İlk maçına çıktığında yeteneklerini göstermek istiyordu, bu yüzden risk alması normaldi.



Şimdi ise, kendini daha rahat hissediyor. Takım arkadaşları onun önemli bir oyuncu olduğunu kendisine hissettiriyor. Üst düzey bir futbolcu olması için gereken her şeye sahip.

