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Vitor Hugo Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluğu Brezilya basınına anlattı

#Trabzonspor#Vitor Hugo#Şampiyonluk
Vitor Hugo Trabzonsporda yaşadığı şampiyonluğu Brezilya basınına anlattı

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, ülkesinin basınına Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluğu ve coşkulu şampiyonluk kutlamalarını anlattı.

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Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo kusursuz ve harika bir şampiyonluk yaşadıklarını söyledi.

Ülkesinde yayın yapan UOL Esporte’ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı stoper, şampiyonluk ve kutlamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Kıyaslanamaz"

"Tarif edilemez bir kutlama yaşadık. Adeta kusursuz ve çok harika bir şampiyonluk oldu bizim için. Bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Hiçbir şey cumartesi gecesi yaşanan kutlamalarla kıyaslanamaz. Stadyum adeta yıkıldı, çöktü resmen. Bordo mavili taraftarlarımız zemini bastı ve bizi kucağında taşıdı. Beraber çılgınca anlar yaşadık, sevindik. Sokaklarda verdikleri parti de çok etkileyiciydi. Bu anlarda kesinlikle hafızamda sonsuza kadar yer edecekler."

8. şampiyonluk yanıtı

Vitor Hugo "Neden Süper Lig’deki sekizinci şampiyonluk deniyor?" şeklinde gelen bir soruya ise "2010-2011 sezonunda Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci sırada yer aldı ancak yaşanan skandal nedeniyle kulüp bu şampiyonluğunu 8. şampiyonluk olarak kabul ediyor" yanıtını verdi.

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Denswil'de 1. derece kas yaralanması

Trabzonspor’da Antalyaspor maçında sakatlananan stefano Denswil’in sağlık durumu belli oldu. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Denswil’le ilgili yaptığı açıklamada, “Sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in çekilen MR’ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Vitor Hugo#Şampiyonluk

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